В Казахстане открыт 171-ый пункт добровольный пожарный пункт

В селе Киндикты Аксуатского района области Абай начал функционировать новый пост добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Данный проект является частью комплексного плана МЧС, направленного на повышение уровня безопасности сельских населённых пунктов, передает BAQ.KZ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ДЧС Алексей Штыкель, аким Аксуатского района Ерсін Ескендіров, а также жители села.

Здание поста возведено при поддержке руководителя ТОО «Бастау» Нуржакыпа Нурлана. В зону обслуживания входят сёла Кындыкти и Алгабас, а также более 12 зимовок. Всего на территории расположено 157 жилых домов, численность населения составляет 599 человек.

На территории округа установлено 29 пожарных гидрантов для забора воды. Это позволяет обеспечивать бесперебойным водоснабжением при возникновении пожаров, повышает оперативность реагирования и значительно улучшает эффективность пожаротушения.

Для организации круглосуточного дежурства добровольцев предусмотрены бытовые помещения и комнаты отдыха для личного состава. Кроме того, пост полностью оснащён необходимой техникой и оборудованием, что обеспечивает постоянную боевую готовность: пожарная автоцистерна, пожарно-техническое вооружение, специальная защитная одежда и средства связи.