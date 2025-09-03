Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что в Казахстане реализуется масштабная инвестиционная стратегия в сфере образования. За три с половиной года в стране открылись 40 филиалов ведущих исследовательских университетов, а пять из них приняли решение построить собственные кампусы.

"В Казахстане сейчас открываются филиалы самых сильных исследовательских и зарубежных университетов. За эти три с половиной года мы открыли 40 филиалов. Это высокорейтинговые исследовательские университеты. Из этих 40 наших партнёров пять решили открыть в Казахстане свои кампусы", — отметил министр.

Казахстан как академический хаб

Саясат Нурбек подчеркнул, что главная цель — превратить Казахстан в академический центр всего региона.

"Первое — это сформировать Казахстан как академический хаб всего региона. За счёт этих университетов к нам в этом году приехало 31,5 тысячи зарубежных студентов", — сказал он.

Трансформация региональных вузов

Министр также заявил, что ключевая задача — трансформация региональных вузов в исследовательские.

"Вторая задача, ещё более важная, — трансформировать наши региональные университеты в исследовательские. Поэтому с каждым партнёром, как, например, Хэрриот-Уотт в Актюбинском Жубановом университете, Университет Аризоны в Петропавловске, мы заключили соглашение о трансформации. Сейчас порядка 30 наших коллег обучаются в Эдинбурге, и они составят ядро трансформационной команды", — пояснил Нурбек.

Совместные научные проекты

По словам министра, одним из приоритетов является развитие трансфера технологий.

"И третья большая задача — это трансфер технологий. У нас уже начались совместные научные проекты. Университет Аризоны с Козыбаевым университетом реализует крупный проект по переработке миллионов тонн серы в полимеры", — сказал он.

Глава ведомства отметил, что сегодняшние проекты в образовании открывают новые горизонты для страны:

"Сегодняшние выступления говорят о мощнейшем прорыве. Добро пожаловать! Всех поздравляю, это очень знаковое событие. Теперь у нас есть возможность не терять таланты, оставлять часть наших сильнейших студентов здесь и давать им возможность получать лучшее зарубежное образование", — заключил министр.

Напомним, в Астане открылся первый зарубежный кампус Cardiff University. Это первый зарубежный кампус Cardiff University и единственный представитель Russell Group в Центральной Азии. Событие стало важным шагом в развитии международного образования и укреплении стратегического партнёрства между Казахстаном, Великобританией и Уэльсом.