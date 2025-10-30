  • 30 Октября, 18:55

В Казахстане открывается приём заявок по жилищной программе "Наурыз"

Сегодня, 17:53
Фото: BAQ.KZ

Прием заявок по программе "Наурыз" стартует 3 ноября, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Подать заявку на участие можно с 3 ноября по 1 декабря.

Кто может участвовать в программе "Наурыз":

  • все вкладчики Отбасы банка;

  • клиенты, у которых есть депозит и накопления не менее 2 млн тенге на счете;

  • те, кто в течение последних 5 лет не имел жилья ни на себя, ни на членов своей семьи.

Как подать заявку:

  • Все проходит онлайн – через платформу Baspana Market.
    Нужно войти в личный кабинет, подать заявку и ждать результата.

Условия кредита:

  • Первоначальный взнос:

    • от 10% – для полностью отделанного жилья на первичном рынке;

    • от 20% – для жилья без отделки или на вторичном рынке.

  • Процентная ставка:

    • 7% (ГЭСВ от 7,1%) – для социально уязвимых категорий граждан;

    • 9% (ГЭСВ от 9,4%) – для остальных участников.

  • Максимальная сумма займа:

    • до 30 млн тенге – в регионах;

    • до 36 млн тенге – в Астане и Алматы.

  • Срок кредита: до 19 лет.

Какое жилье можно приобрести:

  • На первичном рынке – в Астане, Алматы и областных центрах.

  • На первичном и вторичном рынках – в моногородах и сельских населенных пунктах.

Выбор квартиры осуществляется через портал Baspana Market.

