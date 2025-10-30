В Казахстане открывается приём заявок по жилищной программе "Наурыз"
Прием заявок по программе "Наурыз" стартует 3 ноября, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Подать заявку на участие можно с 3 ноября по 1 декабря.
Кто может участвовать в программе "Наурыз":
-
все вкладчики Отбасы банка;
-
клиенты, у которых есть депозит и накопления не менее 2 млн тенге на счете;
-
те, кто в течение последних 5 лет не имел жилья ни на себя, ни на членов своей семьи.
Как подать заявку:
- Все проходит онлайн – через платформу Baspana Market.
Нужно войти в личный кабинет, подать заявку и ждать результата.
Условия кредита:
-
Первоначальный взнос:
-
от 10% – для полностью отделанного жилья на первичном рынке;
-
от 20% – для жилья без отделки или на вторичном рынке.
-
-
Процентная ставка:
-
7% (ГЭСВ от 7,1%) – для социально уязвимых категорий граждан;
-
9% (ГЭСВ от 9,4%) – для остальных участников.
-
-
Максимальная сумма займа:
-
до 30 млн тенге – в регионах;
-
до 36 млн тенге – в Астане и Алматы.
-
-
Срок кредита: до 19 лет.
Какое жилье можно приобрести:
-
На первичном рынке – в Астане, Алматы и областных центрах.
-
На первичном и вторичном рынках – в моногородах и сельских населенных пунктах.
Выбор квартиры осуществляется через портал Baspana Market.
