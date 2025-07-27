В Казахстане работники торговли отмечают профессиональный праздник, передает BAQ.KZ.

Ежегодно в четвертое воскресенье июля отмечается День работников торговли – специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие экономики и укрепление экспортного потенциала страны, обеспечивают казахстанцев необходимыми товарами и услугами.

Сегодня активно развивается e-commerce. Маркетплейсы, доставка, цифровые сервисы – все это требует от работников отрасли дополнительных знаний в сфере инноваций. Благодаря их профессионализму и способности адаптироваться к новым реалиям мы получаем широкий выбор товаров, покупка которых становится более быстрой и удобной.