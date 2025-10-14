По итогам 9 месяцев в основных секторах обрабатывающей промышленности Казахстана наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 6,2%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр отметил, что производственные показатели выросли в металлургии, машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов, легкой промышленности и еще в 11 отраслях обрабатывающей промышленности.

"Объем производства в металлургической промышленности увеличился на 0,3%. Положительная динамика во многом является результатом предпринятых мер по повышению загрузки отечественных производственных мощностей, улучшению обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем", – пояснил Ерсайын Нагаспаев.

По данным ведомства, объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 14%, за счет роста выпуска транспортных средств, сельхозтехники, а также разного вида оборудования.

В химической промышленности объем производства увеличился на 9,6% за счет роста производства цианида натрия, полипропилена, аммофоса и аммиачной селитры.

Производство строительных материалов увеличилось на 4,7% за счет роста объемов товарного бетона, строительных растворов, извести, огнеупорных изделий, цемента и конструкций из бетона.

В легкой промышленности объем производства вырос на 9,4%.