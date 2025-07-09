Сегодня, 9 июля, в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства - профессиональный праздник людей, от которых зависит водная безопасность страны, стабильность аграрного сектора и благополучие миллионов казахстанцев, передает BAQ.KZ

Как сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации, в этом году праздник ознаменовался рядом значимых шагов по улучшению условий труда в отрасли. Одним из ключевых достижений стало внесение поправок в закон "О естественных монополиях", благодаря которым с 1 сентября более 25 тысяч сотрудников водного сектора получат повышение заработной платы до уровня специалистов энергетических отраслей.

Также ожидается, что все 435 сезонных работников РГП "Казводхоз" будут трудоустроены на постоянной основе, что обеспечит кадровую стабильность и укрепит систему управления водными ресурсами.

Министерство уделяет внимание и профессиональному росту специалистов. Только в прошлом году курсы повышения квалификации прошли более 500 сотрудников, а в 2025 году планируется удвоить этот показатель. Дополнительно, в рамках сотрудничества с Китаем, уже 60 казахстанских водников прошли обучение в КНР, и еще столько же завершат курсы до конца года - все расходы покрывает китайская сторона.

Особым событием стало и введение новой государственной награды - звания "Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері", которое будет вручаться за выдающийся вклад в развитие водной отрасли.

С поздравлением к профессиональному сообществу обратился министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.