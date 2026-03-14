14 марта в Казахстане отмечают древний народный праздник — Көрісу күні. Эта дата символизирует начало весенних встреч, обновления и добрых пожеланий. Традиция особенно широко распространена в западных регионах страны и считается одним из первых событий праздничного цикла, связанного с Наурызом, передает BAQ.KZ.

Само слово «көрісу» переводится с казахского языка как «встречаться», «увидеться после долгой разлуки». В этот день люди навещают родственников, соседей, друзей и знакомых, обнимаются, жмут друг другу руки и поздравляют с наступлением весны. Принято говорить тёплые слова и желать благополучия, здоровья и достатка в новом году.

Исторически праздник возник как традиция после долгой зимы. В степных условиях холодное время года нередко разделяло людей на несколько месяцев: дороги были труднопроходимыми, а кочевые хозяйства находились на большом расстоянии друг от друга. С приходом весны люди вновь собирались вместе, узнавали новости друг о друге и выражали радость от новой встречи. Именно поэтому Көрісу күні также называют «Днём приветствий» или «Днём встреч».

С раннего утра 14 марта казахстанцы отправляются в гости к старшим родственникам и уважаемым людям. По традиции младшие приветствуют старших, пожимая обеими руками руку и произнося пожелания: «Жасыңыз құтты болсын», «Бір жасыңызбен» — что означает пожелание долгой жизни и благополучия. В ответ старшие дают благословение — бата.

Сегодня традиция Көрісу күні постепенно распространяется по всей стране. В разных городах проходят культурные мероприятия, народные гуляния, концерты, выставки и тематические встречи, посвящённые казахским обычаям и семейным ценностям. Праздник напоминает о важности уважения к старшим, сохранения родственных связей и добрососедства.

Көрісу күні открывает череду весенних торжеств, которые завершаются празднованием Наурыза 21–22 марта — одного из самых значимых и любимых праздников в Казахстане и во всей Центральной Азии. Этот период символизирует обновление природы, начало нового жизненного цикла и укрепление традиций гостеприимства.