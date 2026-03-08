Сегодня, 8 марта, в Казахстане отмечается Международный женский день — праздник, посвящённый признанию роли женщин в обществе и их достижениям в различных сферах жизни. По всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи и праздничные акции, на которых звучат слова благодарности и поздравления в адрес женщин, передает BAQ.KZ.

История праздника уходит корнями в начало XX века. Идею учреждения Международного женского дня предложила немецкая общественная деятельница Клара Цеткин на Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году. Предполагалось ежегодно проводить день, посвящённый борьбе женщин за равные права и участие в общественной жизни. Уже в 1911 году праздник впервые отметили в ряде европейских стран, а позднее он получил международное распространение. Сегодня 8 марта отмечается во многих государствах мира как день признания социальных, экономических и культурных достижений женщин.

В Казахстане в честь праздника во всех регионах проходят торжественные мероприятия. Организуются концерты, выставки, встречи с представительницами различных профессий, благотворительные акции и праздничные программы. В этот день особое внимание уделяется женщинам, внесшим значительный вклад в развитие страны.

По традиции глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравляет казахстанок с праздником и отмечает заслуги выдающихся женщин. В разных регионах страны проводятся церемонии награждения, на которых государственные и общественные награды получают представительницы науки, образования, медицины, культуры, бизнеса и общественной деятельности.

Международный женский день в Казахстане остаётся одним из самых тёплых и широко отмечаемых праздников, символизирующих уважение к женщинам, их труду, заботе и роли в развитии общества.