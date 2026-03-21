21 марта в Казахстане проходит «Ынтымақ күні» — восьмой день общенациональной декады Наурызнама, посвящённый единству, солидарности и общественному согласию, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, в этот день по всей стране организованы культурные и общественные мероприятия, направленные на укрепление взаимного уважения и сплочённости общества.

Центральные события проходят на площадке МВЦ Expo, где запланирован праздничный концерт, посвящённый Наурызу. В Алматы Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац проводит фестиваль «Ура! Наурыз! Каникулы» с показом спектаклей из своего репертуара.

В Астане на различных городских площадках проходят концертные программы «Наурыз – береке бастауы», народные гуляния, этнокультурные и интерактивные мероприятия. В Алматы организованы праздничные концерты и фестивали, а в Шымкенте на площади «Астана» и в парках города проходят народные гуляния, гастрономический фестиваль, IT-мероприятие «Nauryz AI» и вечерний гала-концерт.

В министерстве отметили, что праздничные мероприятия охватывают все регионы страны, где проходят концерты, театрализованные постановки, фестивали и общественные акции.

В ведомстве подчеркнули, что «Ынтымақ күні» символизирует единство общества и отражает ценности дружбы, согласия и взаимного уважения, объединяя людей разных поколений.