По данным Бюро национальной статистики, с начала октября в Казахстане снизились цены на восемь позиций социально значимых продовольственных товаров, ещё по шести — остались стабильными, передает BAQ.KZ.

С 30 сентября по 7 октября индекс цен на СЗПТ составил 0%, что свидетельствует о стабилизации ситуации на продовольственном рынке.

Снижение цен зафиксировано на: лук — на 2,6%, морковь — на 1,7%, капусту — на 1,0%, картофель — на 0,8%, подсолнечное масло и сахар — на 0,3%, муку и рис — на 0,1%.

Без изменений остались цены на хлеб, рожки, мясо кур, кефир и соль. Незначительный рост отмечен на гречку (+0,7%), говядину (+0,4%), сливочное масло и яйца (+0,3%), молоко и творог (+0,1%).

В регионах продолжается контроль за соблюдением предельной торговой надбавки 15%. С начала года территориальные департаменты вынесли 2 293 административных постановления за её превышение. Также проверено 9 890 цепочек ЭСФ, в 886 из них выявлены риски нарушений.

Для стабилизации цен проводится работа по устранению непродуктивных посредников — с начала года прошло 797 заседаний региональных комиссий.

Кроме того, активно проходят сельскохозяйственные ярмарки и акция "Береке Fest", в которой участвуют 80 торговых сетей. Магазины предоставляют специальные зоны для продукции отечественных производителей и обеспечивают прямые поставки мяса и СЗПТ.

Ко Дню Республики планируется масштабная акция скидок в ТРЦ и на онлайн-площадках. В IV квартале запланировано порядка 1700 ярмарок, которые будут проходить по выходным и праздничным дням. Места для отечественных производителей предоставляются бесплатно.