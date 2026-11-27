Казахстанские чиновники больше не обязаны публиковать сведения из деклараций о доходах и имуществе. Соответствующее требование действовало немногим более года. При этом отчитываться перед государством о своих доходах должностные лица по-прежнему должны. В Агентстве по делам государственной службы объяснили, как теперь будет осуществляться финансовый контроль, передает BAQ.KZ.

Что изменилось

Обязательная публикация сведений из деклараций была введена с 1 января 2025 года. Требование распространялось на политических госслужащих, административных служащих корпуса «А», депутатов Парламента, судей, уполномоченного по правам человека, руководителей квазигосударственного сектора и их супругов.

Однако уже в июне 2026 года из статьи 11 закона «О противодействии коррупции» исключили пункт 9, предусматривавший обязательное публичное раскрытие этих сведений.

Затем АДГС отменило нормативные акты, определявшие перечень информации, которую необходимо было публиковать. Соответствующие изменения вступили в силу 13 августа 2026 года.

Почему отказались от публикации деклараций

В ответе на запрос СМИ директор департамента по дебюрократизации и превенции коррупции АДГС Асхат Мураталиев пояснил, что развитие цифровых технологий позволяет государственным органам проверять имущественное положение чиновников без публичного раскрытия этих данных.

В ведомстве подчеркнули, что изменения «не означают прекращения финансового контроля».

Обязанность представлять сведения о доходах и имуществе сохраняется, как и полномочия государственных органов по их проверке.

При этом отдельного требования об удалении или сохранении уже опубликованных деклараций законодательство не устанавливает.

Что изменится с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане появится новый инструмент предупреждения коррупции – декларация о личных интересах.

Согласно постановлению Правительства от 20 августа 2026 года №746, должностным лицам предстоит указывать сведения:

о родственниках и связанных с ними лицах, работающих в том же ведомстве или организации;

о дополнительной оплачиваемой деятельности;

об участии в казахстанских и зарубежных коммерческих организациях;

об имуществе, переданном в доверительное управление.

Собирать декларации будут кадровые службы государственных органов и организаций. Новый механизм призван выявлять возможные конфликты интересов.

Что было ранее

Первоначально предполагалось публиковать не только сведения о доходах чиновников, но и информацию о приобретенном имуществе и других активах.

Однако 30 декабря 2025 года перечень открытых сведений сократили, оставив только общие суммы доходов, подлежащих самостоятельному налогообложению.

С августа 2026 года отменена и сама обязанность публичного раскрытия этих данных.