Президент Казахстана 18 июля 2025 года подписал новый Налоговый кодекс, который предусматривает важные изменения в налогообложении пенсионных выплат, передает BAQ.KZ.

С 1 января 2026 года в стране отменяется индивидуальный подоходный налог (ИПН) на доходы в виде пенсионных выплат, включая единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), используемые на приобретение жилья или оплату лечения. Это нововведение не распространяется на выплаты, получаемые нерезидентами Республики Казахстан — в их случае налогообложение сохранится.

На сегодняшний день, согласно действующему налоговому законодательству, все пенсионные выплаты, включая ЕПВ, облагаются ИПН по ставке 10% у источника выплаты. Это означает, что налог удерживается в момент получения средств, независимо от того, за счёт каких пенсионных взносов они были сформированы — обязательных, профессиональных или добровольных. В случае с ЕПВ налог можно уплатить сразу либо отложить до выхода на пенсию. Такая система вызывала вопросы, поскольку пенсионные накопления изначально формируются из дохода, который уже не облагался налогом, а при выплате с них удерживался ИПН повторно.

С вступлением в силу нового кодекса с 1 января 2026 года удержание ИПН с пенсионных выплат прекратится. Это коснётся также ранее отложенных обязательств по ЕПВ: налог с таких сумм уплачиваться не будет. Однако возврат уже уплаченного ИПН на пенсионные выплаты, произведённый до этой даты, не предусмотрен.

Кроме того, изменения затронут добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Налоговые вычеты по ДПВ, перечисленным в свою пользу, отменяются. В то же время сохраняется норма, по которой взносы, сделанные работодателем в пользу работника, по-прежнему не считаются доходом физического лица и не облагаются ИПН, а сами расходы работодатель сможет учесть при расчёте корпоративного подоходного налога.

Принятые изменения направлены на устранение двойного налогообложения пенсионных накоплений и на повышение социальной справедливости в налоговой системе страны.