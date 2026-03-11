В Казахстане завершили реконструкцию вокзалов еще на 17 железнодорожных станциях, передает BAQ.KZ.

В первом квартале 2026 года работы завершены на станциях Семиглавый Мар, Мырза, Сары-Шаган, Коктума, Агадыр, Караганда-Сортировочная, Жанакорган, Шиели, Жетысу, Карасор, Тобол, Калкаман, Доссор, Кызылжар, Саумалколь, Жалтыр и Аккыстау.

Фото: Минтранспорта РК

Напомним, в стране в 2025 году по поручению Главы государства начата комплексная работа по обновлению 124 вокзалов. В 2025 году уже модернизированы вокзалы на станциях Жаксы, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Узун-Агаш, Шамалган, Сагиз, Макат, Талдыкорган, Акши, Темиртау, Айса, Кушмурун, Аманкарагай, Талап, Казалы, Бозшаколь, Тайынша и Жанаесиль.

Фото: Минтранспорта РК

– Программа направлена на повышение удобства и доступности вокзалов для всех пассажиров, в том числе для маломобильных граждан, а также на улучшение навигации, безопасности и качества обслуживания на объектах железнодорожной инфраструктуры. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 36 вокзалах. Закончить реконструкцию оставшихся вокзалов планируется до конца текущего года, – сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

В результате модернизации пассажиры получат современные залы ожидания, обновлённые навигационные и информационные системы, модернизированные инженерные решения и комфортные условия для всех категорий граждан.

Реализация программы позволит создать современную и удобную инфраструктуру ожидания пассажиров, а также привести железнодорожные вокзалы Казахстана к современным и международным стандартам качества и безопасности, заверили в ведомстве.