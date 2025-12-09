Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства сообщил о проводимой работе по ремонту автомобильных дорог и модернизации пунктов пропуска, передает BAQ.KZ.

По его словам, ведутся работы по модернизации пунктов пропуска на внутренней границе. До конца 2027 года планируется завершить 37 пунктов пропуска.

Он отметил, что по автомобильным дорогам в текущем году строительными и ремонтными работами охвачено 13 тыс. км дорог.

93% республиканских дорог находятся в нормативном техническом состоянии.

"Основным фактором эффективности автодорог являются цифровые решения. По поручению Главы государства в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили",- подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

Министр добавил, что ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий искусственного интеллекта.