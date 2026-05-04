Под председательством первого заместителя Премьер-министра Роман Скляр состоялось совещание, посвящённое итогам отопительного сезона 2025-2026 годов и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду, передает BAQ.kz.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы завершения прошедшего сезона, реализации ремонтной кампании и меры по устранению проблемных вопросов.

Отмечено, что отопительный период прошёл стабильно. Крупных технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения не зафиксировано, а потребители были полностью обеспечены тепловой и электрической энергией.

В 2025 году на электростанциях проведены ремонтные работы на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах. В электросетевом комплексе обновлено 17 тысяч километров линий электропередачи и 420 подстанций. Также реконструировано и заменено 323 километра тепловых сетей.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону в 2026 году запланирован ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день уже завершены работы на одном котле и одной турбине.

По итогам совещания Роман Скляр поручил Министерству энергетики и региональным профильным управлениям обеспечить постоянный контроль за подготовкой энергетических объектов к зиме и своевременно решать возникающие вопросы.