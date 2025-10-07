В Казахстане реализуется проект "Цифровой шелковый путь", направленный на повышение прозрачности грузоперевозок и снижение доли теневой экономики. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

"Проект направлен на визуализацию основных данных, связанных с передвижением грузов, выявления загруженности дорог и постов, анализа вспомогательных сервисов для развития дорожной инфраструктуры Республики", - сказал министр на заседании Правительства.

Проект обеспечит дополнительный уровень контроля и поможет оперативно выявлять потенциальные схемы лжетранзита.

Кроме того, в числе мер по снижению доли теневой экономики министр сообщил, что предлагается:

- усилить цифровизацию и обмен информацией между отраслевыми министерствами;

- продолжить развитие пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры для перевозчиков;

- расширить внедрение цифрового тенге на сферу госзакупок и в другие сектора экономики, наиболее подверженные риску вывода средств в тень.

Ожидается, что реализация проекта повысит эффективность налогового администрирования и создаст более прозрачные условия для бизнеса и государства.