В Казахстане оцифруют логистику для борьбы с лжетранзитом и теневой экономикой
Об этом сообщил министр финансов.
В Казахстане реализуется проект "Цифровой шелковый путь", направленный на повышение прозрачности грузоперевозок и снижение доли теневой экономики. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.
"Проект направлен на визуализацию основных данных, связанных с передвижением грузов, выявления загруженности дорог и постов, анализа вспомогательных сервисов для развития дорожной инфраструктуры Республики", - сказал министр на заседании Правительства.
Проект обеспечит дополнительный уровень контроля и поможет оперативно выявлять потенциальные схемы лжетранзита.
Кроме того, в числе мер по снижению доли теневой экономики министр сообщил, что предлагается:
- усилить цифровизацию и обмен информацией между отраслевыми министерствами;
- продолжить развитие пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры для перевозчиков;
- расширить внедрение цифрового тенге на сферу госзакупок и в другие сектора экономики, наиболее подверженные риску вывода средств в тень.
Ожидается, что реализация проекта повысит эффективность налогового администрирования и создаст более прозрачные условия для бизнеса и государства.
