С 15 по 17 ноября в ряде регионов Казахстана прогнозируется потепление, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В эти дни большая часть страны окажется под влиянием обширного антициклона, поэтому погода будет преимущественно без осадков. Исключение составляют запад, северо-запад и север республики — здесь местами возможен дождь и снег, а также усиление ветра. В северных регионах ожидаются низовая метель и гололёд.

По всей стране ночью и утром синоптики предупреждают о возможных туманах.

Прогноз температуры днём по регионам:

Запад: +5…+15°C

Юг: +12…+20°C

Юго-запад: понижение с +10…+20°C до +7…+16°C

Северо-запад: +3…+15°C, местами до -3…+10°C

Север: +3…+8°C, местами до -3…+5°C

Центр: повышение с +1…+7°C до +5…+10°C

Восток: от -10…+5°C до +1…+12°C

Юго-восток: +8…+16°C

Горные районы: от -2…+8°C до +11…+19°C

Синоптики советуют учитывать осадки и гололёд при поездках, а также быть внимательными в утренние и ночные часы из-за туманов.