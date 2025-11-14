В Казахстане ожидается потепление
Сегодня, 15:06
109Фото: pixabay.com
С 15 по 17 ноября в ряде регионов Казахстана прогнозируется потепление, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В эти дни большая часть страны окажется под влиянием обширного антициклона, поэтому погода будет преимущественно без осадков. Исключение составляют запад, северо-запад и север республики — здесь местами возможен дождь и снег, а также усиление ветра. В северных регионах ожидаются низовая метель и гололёд.
По всей стране ночью и утром синоптики предупреждают о возможных туманах.
Прогноз температуры днём по регионам:
- Запад: +5…+15°C
- Юг: +12…+20°C
- Юго-запад: понижение с +10…+20°C до +7…+16°C
- Северо-запад: +3…+15°C, местами до -3…+10°C
- Север: +3…+8°C, местами до -3…+5°C
- Центр: повышение с +1…+7°C до +5…+10°C
- Восток: от -10…+5°C до +1…+12°C
- Юго-восток: +8…+16°C
- Горные районы: от -2…+8°C до +11…+19°C
Синоптики советуют учитывать осадки и гололёд при поездках, а также быть внимательными в утренние и ночные часы из-за туманов.
