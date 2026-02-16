В Казахстане ожидается резкое похолодание на севере и потепление на юге
Сегодня 2026, 13:50
Фото: freepik.com
В ближайшие трое суток через территорию Казахстана пройдёт циклон, смещающийся с районов Уральские горы, который вызовет осадки, гололёдные явления и усиление ветра с метелями, передает BAQ.KZ.
Однако уже с 18 февраля на смену циклону придёт антициклон с районов Хельсинки, что приведёт к понижению температуры воздуха и постепенному прекращению осадков на севере страны.
На севере Казахстана ночью ожидаются морозы от –18 до –23 °C, тогда как в южных регионах днём температура поднимется до +15…+20 °C под влиянием очередного циклона с районов Чёрное море.
Метеорологи предупреждают жителей страны о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда и метелей, а также следить за обновлениями прогнозов погоды.
