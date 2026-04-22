В Казахстане ожидается ухудшение погоды

22 апреля в республике ожидается неустойчивая погода, передает BAQ.kz.

По данным РГП «Казгидромет», будут дожди, грозы, местами град, шквалистый ветер и туман. В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность. Наиболее активные погодные процессы прогнозируются в центре, на севере и юге страны.

В Акмолинской области местами пройдут дожди и грозы, на западе и севере днем также ожидаются осадки. Ветер усилится до 15–20 м/с. В Астане в течение дня ожидаются дождь и гроза, местами с порывистым ветром до 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью и днем ожидаются дожди с грозами, местами возможен град. На севере и западе прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем пройдут дожди и грозы, на западе возможен туман в ночные и утренние часы. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Карагандинской области днем ожидаются дожди, грозы и град, местами порывистый ветер до 15–18 м/с.

В области Улытау днем пройдут дожди и грозы, местами град. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, местами заморозки до –3°C. Днем усиление ветра до 15–20 м/с.

В Актюбинской области накануне и в ночь на 22 апреля местами сохраняются дожди и грозы, днем возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В Мангистауской области ночью в центре региона ожидаются сильные дожди и грозы.

В Атырауской области прогнозируются дожди и грозы, местами усиление ветра.

В Кызылординской области днем ожидаются дожди и грозы, порывы ветра до 15–20 м/с.

В Туркестанской области и Шымкенте ожидаются дожди, грозы, шквалы и местами сильные осадки во второй половине дня. В горных и предгорных районах возможен туман. Порывы ветра местами достигают 15–20 м/с, а при усилении — до 23–28 м/с. Также сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области пройдут дожди и грозы, в горных районах — туман. Ветер усилится до 15–20 м/с, местами ночью до 23 м/с. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области и Алматы ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с. В горных районах возможны интенсивные осадки и ухудшение видимости. В период 22–27 апреля сохраняется лавинная опасность в горах.

В области Жетысу прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, особенно в районе Алакольских озёр.

В области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В ряде регионов страны сохраняются туманы, шквальные усиления ветра, град и сложные погодные условия.

Метеорологи рекомендуют соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и избегать горных маршрутов в период нестабильной погоды.