Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала прогноз по эпидемиологической ситуации в стране, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, вирус, известный среди населения как "гонконгский грипп", поражает людей всех возрастов.

"Это один из многих вирусов, вызывающих ОРВИ и грипп. Независимо от возраста человека, вирусная инфекция может протекать тяжело. В стране на этой и следующей неделе сохраняется тёплая погода. По нашим прогнозам, рост числа вирусных инфекций может продолжаться до середины декабря. Поэтому желательно избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения, а ношение масок не будет лишним. Для населения маска не обязательна, но для медицинских работников это требование обязательно", — сказала министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Министр отметила, что при похолодании распространение инфекции замедлится.

"Для того чтобы остановить распространение гриппа, необходимо, чтобы погода была холодной хотя бы две-три недели. Тогда циркуляция вируса снизится, а пребывание людей на улице и в общественных местах уменьшится. Если будет мороз, ситуация стабилизируется. По предварительным прогнозам, этот процесс может продолжаться до середины декабря. В этом году сезон гриппа начался на 3–4 недели раньше, чем в прошлом. Вы сами видите, что погода очень тёплая. В целом потепление наблюдается повсеместно, и это способствует более раннему подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом", — добавила Акмарал Альназарова.