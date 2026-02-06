В ближайшие дни погода на территории Казахстана останется неустойчивой из-за быстрой смены барических образований, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Практически по всей республике прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель, усиление ветра и гололёдные явления. В начале периода сильный снег ожидается на востоке страны, а к концу — на западе. На юге Казахстана в течение всех дней прогнозируются интенсивные осадки в виде дождя и снега.

Температурный фон будет повышаться.

На западе ночью ожидается от 0 до –10 градусов, днем — от –10 до +2.

На северо-западе ночью температура повысится от –3…–13 до –17…–28 градусов, днем — от –8 до 0.

На севере страны ночью будет от –5…–15 до –18…–28 градусов, днем — от –10 до +1.

На юге температура воздуха ночью составит от –5…–18 до +5…+8 градусов, днем — от –13…+5 до +5…+15.

На востоке ожидаются колебания ночью от –10…–20 до 0…–12 градусов, днем — от –7…–15 до 0…–10.

На юго-востоке ночью прогнозируется понижение температуры от –2…–16 до 0…–13 градусов, днем — повышение от –13 до +8.

Синоптики предупреждают о возможных осложнениях на дорогах из-за метелей и гололёда и рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать меры предосторожности.