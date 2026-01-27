В Казахстане зафиксирован рост ввода мечетей в эксплуатацию. В 2025 году в стране было открыто 20 новых мечетей, что на 54% больше, чем годом ранее. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие — больше было только в 2015 году, когда ввели 24 мечети, следует из данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, передает BAQ.KZ.

Накопленные данные указывают на общее оживление строительства культовых сооружений. Так, средний показатель за 2021–2025 годы составил 17,4 мечети в год, что почти вдвое превышает результат предыдущего пятилетнего периода — 8,8 единицы.

Сопоставить масштабы построенных в разные годы мечетей напрямую невозможно, так как информация об их вместимости не публикуется. Косвенную оценку дает фактическая стоимость строительства.

В 2025 году объем вложений в строительство мечетей вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 12,6 млрд тенге. Однако этот показатель не стал рекордным. Для сравнения, в 2022 году на эти цели было направлено 118,8 млрд тенге, из которых 97% пришлись на Астану, где была открыта крупнейшая в Центральной Азии главная городская мечеть.

Лидером 2025 года по количеству введенных мечетей и объему финансирования стала Кызылординская область — здесь открыли 11 мечетей общей стоимостью 9,7 млрд тенге. Регион удерживает первенство второй год подряд, хотя до 2021 года ввод мечетей здесь практически не фиксировался.

Помимо Кызылординской области, в 2025 году новые мечети были введены в эксплуатацию в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Акмолинской областях.