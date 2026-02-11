В Мажилисе депутаты обсудили законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам газоснабжения и экономного потребления. Особое внимание уделялось переходу всех потребителей на приборы учета газа с дистанционной передачей данных и источникам финансирования установки новых счетчиков, передает BAQ.KZ.

Депутат Ерлан Барлыбаев обратился к генеральному директору АО "QazaqGaz Aimaq" Бауыржану Аскарову с вопросами о финансировании установки приборов учета, их стоимости, экономической эффективности и реализации пилотных проектов.

"В проекте закона предусмотрен переход всех потребителей на приборы учета газа с дистанционной передачей данных. За счет каких источников будет финансироваться установка приборов? Какие приборы планируется использовать - отечественные или импортные, и какова их стоимость? Проводились ли экономические расчеты по внедрению, какой ожидается экономический эффект и реализуются ли пилотные проекты?" — спросил депутат.

В ответ Бауыржан Аскаров отметил, что на сегодняшний день в стране насчитывается около 18 миллионов счетчиков газа. На рынке работают четыре производителя, три из которых являются полноценными компаниями и внесены в реестр отечественных товаропроизводителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Все компании имеют необходимую мощность, а стоимость стандартного счетчика для типового дома варьируется от 37 до 55 тысяч тенге. На рынке уже создана конкуренция, что позволяет обеспечить доступность приборов", — сообщил Бауыржан Аскаров.

Он также уточнил источники финансирования установки новых счетчиков:

"Мы планируем использовать несколько источников. Первый - собственные средства АО "QazaqGaz Aimaq". Второй – ресурсы нашего стопроцентного акционера, национального оператора "Казахгаз". За счет внедрения нормы потребления и цифровизации процессов мы ожидаем значительную оптимизацию текущих операционных расходов, которые также будут направлены на развитие цифровизации и возмещение инвестиций в умные счетчики", — уточнил спикер.

По словам Бауыржана Аскарова, законопроект обеспечивает условия для экономически эффективного перехода на современные приборы учета, привлекает отечественных производителей и создает конкурентный рынок оборудования, что позволит повысить прозрачность учета газа и снизить нагрузку на потребителей.