В Казахстане изменили сроки приема документов в первый класс. Теперь подать заявление можно будет не с 1 апреля, как планировалось ранее, а с 27 мая. Приемная кампания продлится до 31 августа, передает BAQ.kz.

О решении сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, перенос сроков связан с необходимостью удобной организации процесса и тем, чтобы он не пересекался с завершением учебного года.

Отметим, что учебный год в школах завершится 25 мая, и нововведение позволит родителям спокойно заняться подачей документов уже после его окончания.

В Министерстве просвещения также сообщили, что в настоящее время проводится тестирование базы данных. Дополнительные условия и разъяснения для родителей обещают озвучить позже.