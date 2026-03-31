В Казахстане перенесли сроки приема в первый класс
О решении сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Сегодня 2026, 11:00
Сегодня 2026, 11:00Сегодня 2026, 11:00
123Фото: Baq.kz
В Казахстане изменили сроки приема документов в первый класс. Теперь подать заявление можно будет не с 1 апреля, как планировалось ранее, а с 27 мая. Приемная кампания продлится до 31 августа, передает BAQ.kz.
О решении сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, перенос сроков связан с необходимостью удобной организации процесса и тем, чтобы он не пересекался с завершением учебного года.
Отметим, что учебный год в школах завершится 25 мая, и нововведение позволит родителям спокойно заняться подачей документов уже после его окончания.
В Министерстве просвещения также сообщили, что в настоящее время проводится тестирование базы данных. Дополнительные условия и разъяснения для родителей обещают озвучить позже.
Самое читаемое
- В Алматы задержан блогер Адилетхан Молдахан
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
- Новые военные городки строят в Алматы и Туркестане
- В Казахстане насчитали более 2 млн самозанятых. 168 тысяч из них – без нормального дохода