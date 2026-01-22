  • 22 Января, 13:44

В Казахстане пересчитают утилизационный платеж для авто из России и Беларуси

Фото: freepik.com

В Казахстане планируют внести изменения в методику расчета утилизационного платежа для транспортных средств, ввезённых из Российской Федерации и Республики Беларусь, передаёт BAQ.KZ.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 3 февраля 2026 года.

Согласно описанию проекта, изменения направлены на устранение дисбаланса в уровне утилизационного сбора между Казахстаном и странами ЕАЭС, а также на выравнивание условий для казахстанских автомобилей на рынке РФ и Беларуси. Для этого предполагается привести механизмы расчета утилизационного сбора к сопоставимым параметрам.

Проект открыт для комментариев и предложений от общественности в рамках публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что поступления утилизационных платежей в Казахстане превысили 324 млрд тенге.

