В Казахстане планируют внести изменения в методику расчета утилизационного платежа для транспортных средств, ввезённых из Российской Федерации и Республики Беларусь, передаёт BAQ.KZ.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 3 февраля 2026 года.

Согласно описанию проекта, изменения направлены на устранение дисбаланса в уровне утилизационного сбора между Казахстаном и странами ЕАЭС, а также на выравнивание условий для казахстанских автомобилей на рынке РФ и Беларуси. Для этого предполагается привести механизмы расчета утилизационного сбора к сопоставимым параметрам.

Проект открыт для комментариев и предложений от общественности в рамках публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что поступления утилизационных платежей в Казахстане превысили 324 млрд тенге.