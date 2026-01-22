В Казахстане пересчитают утилизационный платеж для авто из России и Беларуси
В Казахстане планируют внести изменения в методику расчета утилизационного платежа для транспортных средств, ввезённых из Российской Федерации и Республики Беларусь, передаёт BAQ.KZ.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 3 февраля 2026 года.
Согласно описанию проекта, изменения направлены на устранение дисбаланса в уровне утилизационного сбора между Казахстаном и странами ЕАЭС, а также на выравнивание условий для казахстанских автомобилей на рынке РФ и Беларуси. Для этого предполагается привести механизмы расчета утилизационного сбора к сопоставимым параметрам.
Проект открыт для комментариев и предложений от общественности в рамках публичного обсуждения.
Ранее сообщалось, что поступления утилизационных платежей в Казахстане превысили 324 млрд тенге.
