В Казахстане пересмотрят подходы к сдаче Единого национального тестирования

ЕНТ в Казахстане претерпит ряд изменений. Об этом рассказала Заместитель Премьер-министра - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

По ее словам инвестиции в человеческий капитал, это те ценности, которые заложены в основу прогрессивной идеи новой Конституции в качестве стратегических приоритетов нашего государства и политики Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня в ведущих странах мира создаются новые образовательные модели, усиливается международное сотрудничество, внедряются персонализированное обучение и цифровые решения. Это формирует новую образовательную экосистему, которая позволяет внедрять современные методы профессиональной диагностики школьников, выявлять таланты на ранних этапах и обеспечивать их целенаправленное сопровождение, развивать персонализированные образовательные траектории.

"В перспективе это создает основу для подготовки кадров, ориентированных не только на текущие знания, но и на реальные способности человека и потребности экономики. Это не очередная реформа, а переход к качественно новому этапу, где ключевую роль играет совершенствование системы тестового отбора, в том числе и ЕНТ", - подчеркнула Аида Балаева.

За многолетнюю успешную практику система ЕНТ доказала свою состоятельность как инструмент обеспечения прозрачности, доступности и единых правил поступления в вузы, отметила заместитель Премьер-министра. Однако, время диктует свои условия. Идет трансформация в образовательных трендах, на рынке труда, в компетенциях и требованиях.

"Мы должны принимать и исправлять существующие недостатки. В частности, многократность сдачи ЕНТ не в полной мере решает задачу качественного отбора абитуриентов. Более того, сегодня вузы ограничены в своих правах самостоятельного отбора талантов - прежде всего, это касается педагогических вузов, драйверов развития человеческого капитала", - рассказала Аида Балаева.

Поэтому, по ее словам, назрела необходимость для принятия ряда мер. Во-первых, целесообразно при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом, главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и так далее.

"Сегодня "педагог" - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями, для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников", - рассказала спикер.

Поэтому начиная со следующего года, наряду с результатами ЕНТ, при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станут оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента. Особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, который сегодня разрабатывается совместно с международными экспертами.

"Второе. Необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи, как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки", - отметила Аида Балаева.

И в-третьих, необходимо отказаться от системы условного зачисления в вузы на подготовительные программы (Foundation). Практика показывает, что порядка 50-60% условно зачисленных студентов не могут сдать минимальный порог в течение учебного года. Здесь чрезвычайно важен осмысленный выбор абитуриентами будущей профессии.