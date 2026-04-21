В Казахстане пересмотрят правила привлечения иностранной рабочей силы

В Казахстане планируют внедрить ряд нововведений в сфере миграционной политики, направленных на упрощение привлечения квалифицированных специалистов и устранение экономических перекосов на рынке труда. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РК Аскарбек Ертаев на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.KZ.

По его словам, для востребованных специалистов, в том числе инженеров в сфере искусственного интеллекта, предусмотрен упрощённый порядок въезда и получения разрешительных документов. Аналогичные условия создаются для инвесторов — для них действуют специальные категории виз, включая инвесторские и бизнес-визы.

Отдельные упрощённые режимы продолжают действовать и в рамках Евразийского экономического союза. Граждане стран ЕАЭС могут работать в Казахстане без дополнительных разрешений и пользоваться правом свободной трудовой деятельности наравне с гражданами страны.

Вместе с тем для граждан других государств сохраняется система квотирования. Ежегодно Министерство труда утверждает квоты на привлечение иностранной рабочей силы как для юридических лиц, так и для физических лиц.

Как отметил министр, одним из ключевых изменений станет введение единой налоговой ставки для трудовых иммигрантов. В настоящее время существует разница в ставках: при привлечении иностранной рабочей силы физическими лицами она ниже, чем для юридических лиц. Это приводит к тому, что работодатели оформляют мигрантов как работников физических лиц, хотя фактически они трудятся в компаниях.

Для устранения таких нарушений предлагается объединить действующие категории и установить единый налоговый режим. Это позволит исключить схемы обхода законодательства и снизить экономическую мотивацию для нелегального трудоустройства.

Кроме того, предлагаемые меры направлены на решение проблемы, обозначенной на заседании межведомственной комиссии, — когда работодателям зачастую выгоднее оплачивать штрафы, чем легально оформлять работников. Введение прозрачных и единых условий должно сократить подобные практики и повысить уровень легализации трудовой миграции.

Проект соответствующих изменений уже разработан и направлен на рассмотрение в государственные и правоохранительные органы. Реализация мер по контролю за соблюдением миграционного законодательства будет осуществляться, в том числе, миграционной полицией, которая занимается выявлением и пресечением фактов нелегальной занятости иностранных граждан.