Мажилис одобрил изменения в законодательстве по вопросам охраны и использования объектов историко-культурного наследия, которые затрагивают порядок лицензирования археологических исследований, передаёт BAQ.KZ.

Принятые поправки направлены на повышение качества работ, усиление контроля за обращением с археологическими находками и защиту объектов наследия от непрофессионального вмешательства. Закон также дополняет нормы в сфере образовательных и оздоровительных услуг для детей.

Документ предусматривает обновленную систему выдачи лицензий на деятельность в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия. Депутаты уточнили и пересмотрели квалификационные требования, необходимые для получения новых видов лицензий, что должно сократить риски допуска к работам неподготовленных специалистов.

Для централизованного хранения археологических материалов создается Национальный депозитарий массовых находок и материалов. Он будет аккумулировать артефакты, обнаруженные в ходе исследований на всей территории Казахстана, обеспечивая их сохранность и научную обработку.

С учетом методик и характера исследований археологические работы теперь официально подразделены на плановые и внеплановые. Закон также закрепляет единый порядок деятельности организаций, работающих в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, включая требования к применению технических средств при проведении археологических работ.

Важным дополнением стали нормы, регулирующие деятельность организаций дополнительного образования, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним. Они направлены на повышение безопасности и защиту прав детей.