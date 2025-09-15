  • 15 Сентября, 22:56

В Казахстане пишут новый закон о банках: цифровой тенге и финтех на первом месте

Действующий закон устарел, заявили в АРРФР.

Сегодня, 22:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
94
Фото: gov.kz

В Мажилисе презентовали законопроекты, которые должны перезапустить правила игры на финансовом рынке, передает BAQ.KZ со ссылкой на АРРФР. Агентство по регулированию и развитию финрынка вынесло на обсуждение новый закон "О банках и банковской деятельности" и сопутствующие поправки.

Глава агентства Мадина Абылкасымова сообщила, что действующий закон устарел — его уже переписывали больше 140 раз, и он давно не успевает за финтехом и цифровизацией. Теперь в проекте прописали статус цифрового тенге, новые подходы к лицензированию банков, развитие исламского финансирования и даже "поведенческий надзор" за игроками рынка. Отдельный блок посвящён тому, как справляться с проблемными банками по международным стандартам.

Разработчики уверяют: пакет законов не только подтянет Казахстан к мировым практикам, но и даст шанс банкам активнее финансировать экономику и конкурировать за клиентов в цифровой среде.

Самое читаемое

Наверх