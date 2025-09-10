Специалисты Высшей аудиторской палаты РК и представители национального аналитического центра "Назарбаев Университет" обсудили новые методы оценки деятельности государственных органов, передает BAQ.KZ.

Как отметила член ВАП Юлия Энгель, анализ показал наличие в стране девяти разных форматов оценки, включая изучение инвестиционной привлекательности регионов Миннацэкономики, проверку работы правоохранительных органов Генпрокуратурой, доклады Минпрома о промышленности и оценки открытости госорганов Минкультуры и информации.

"Все эти оценки разрознены, часто дублируют друг друга и не дают целостной картины", — подчеркнула эксперт.

В связи с этим обсуждается идея объединить оценки в единую систему, где вместо множества отчетов вводятся четыре базовых индекса:

Достижение целей — реализация планов и эффективность расходования бюджетных средств;

Открытость — подотчетность, работа с обращениями граждан и взаимодействие с населением;

Цифровое развитие — использование технологий и цифровых решений;

Сервисность — качество госуслуг и уровень клиентоориентированности.

Оценка будет проводиться не сравнительно между органами, а с учётом динамики каждого органа во времени, с присвоением буквенных рейтингов (AAA, AA, A, BBB и др.), как в международных практиках.

Особое внимание уделяется качественным показателям: вместо формальных галочек фиксироваться будет реальное влияние на отрасль или регион. Для каждого органа планируется установить индивидуальные KPI, напрямую зависящие от его работы.

Проверка эффективности будет проходить три раза в год — летом, в феврале и мае, с использованием цифровой системы Smart Data Ukimet, что обеспечит прозрачность и исключит субъективность.

Главная цель изменений — превратить оценку работы госорганов в реальный инструмент развития. Лучшие практики будут распространяться, а для отстающих составляться планы улучшений; если госорган два года подряд показывает низкие результаты, это станет основанием для кадровых решений.

Итоговые результаты планируется публиковать открыто на интернет-портале оценки эффективности и включать в индекс "Достижения целей", который ВАП вносит в Парламент РК.