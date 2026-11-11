В Казахстане планируют наладить производство крупных аккумуляторов для электростанций

Казахстан намерен постепенно отказаться от полной зависимости от импортного оборудования для накопления электроэнергии. В Сарани уже ведется проект по производству таких систем на базе китайских технологий. В дальнейшем часть комплектующих рассчитывают выпускать внутри страны.

Об этом министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил на заседании Курултая, отвечая на вопрос депутата Эрлана Батырбекова.

Депутат поинтересовался, планирует ли Казахстан наладить собственное производство аккумуляторных батарей большой емкости и какую долю отечественных комплектующих предполагается предусмотреть в таких проектах.

«При масштабном внедрении таких объектов весьма необходимо, чтобы Казахстан не ограничивался импортом готового оборудования, а создавал собственную производственную и технологическую базу», отметил Батырбеков.

Ерлан Аккенженов сообщил, что один из таких проектов уже реализуется в индустриальной зоне Сарани с привлечением технологии китайской компании CATL, специализирующейся на производстве аккумуляторов.

На первых этапах часть комплектующих придется закупать за рубежом, прежде всего в Китае. Но по мере развития отечественной промышленности производство намерены постепенно переносить в Казахстан.

«На первом этапе составляющие, конечно, будут привозиться из других стран, в частности из Китайской Народной Республики. Но по мере развития производства, в том числе некоторых редкоземельных металлов у нас в стране, эта локализация будет углубляться», пояснил министр.

По его словам, конечная цель заключается в том, чтобы необходимые компоненты для систем накопления энергии производились непосредственно в Казахстане.

При этом конкретную долю отечественных комплектующих на первоначальном этапе министр не назвал.

Зачем Казахстану большие аккумуляторы

Системы накопления позволяют сохранять электроэнергию, произведенную в часы низкого потребления, и возвращать ее в сеть при повышенной нагрузке. Они могут помогать энергосистеме в периоды максимального спроса и при колебаниях выработки солнечных и ветровых электростанций.

Вопрос строительства таких объектов обсуждался при рассмотрении законопроекта о развитии альтернативных источников энергии.

Курултай одобрил документ в первом чтении. Поправки предусматривают создание правовой основы для работы систем накопления электроэнергии и их участия в оптовом рынке.

Проекты строительства накопителей предлагается отбирать через аукционы. Их операторы должны будут подтверждать заявленную мощность и емкость оборудования, а сами объекты оснастят автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии.

Законопроект подготовлен во исполнение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором обозначена задача повышения устойчивости энергосистемы страны.

Что еще изменится в энергетике

Поправки предусматривают расширение законодательства, которое сейчас регулирует поддержку возобновляемых источников энергии.

Закон предлагается переименовать в «О развитии альтернативной энергетики». Его действие планируют распространить на водородную энергетику, энергетическую переработку отходов, получение энергии из сбросного тепла и другие технологии.

В перечень направлений войдет и атомная энергетика, при этом ее специальное правовое регулирование сохранится в отдельном законодательстве.

В документах появятся новые понятия, касающиеся альтернативной энергетики, невозобновляемых источников энергии и соответствующих энергетических объектов.

Законопроект прошел первое чтение. Для вступления новых норм в силу потребуется завершить законодательную процедуру.