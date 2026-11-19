В Казахстане к концу 2027 года планируют наладить производство до 500 тысяч автомобильных алюминиевых дисков ежегодно. Продукция будет ориентирована в том числе на компании Astana Motors и Hyundai, с которыми уже подписаны меморандумы.

О проекте стало известно во время рабочей поездки Премьер-министра Олжаса Бектенова в Актюбинскую область, где он посетил предприятия горно-металлургического комплекса.

В Хромтауском районе руководитель Правительства ознакомился с работой Актюбинской медной компании. Производственная мощность ее обогатительной фабрики составляет 5 млн тонн руды в год.

С начала работы предприятия в развитие производства вложено 407 млрд тенге, создано более 2 тысяч рабочих мест. Сейчас компания строит подземные рудники на месторождениях «50 лет Октября» и «Приорское» и расширяет добычу на месторождении «Лиманное». С учетом этих проектов общий объем инвестиций должен превысить 800 млрд тенге.

На предприятиях группы Eurasian Resources Group Премьер-министру представили инвестиционные планы на 3,4 млрд долларов. Они охватывают создание алюминиевого кластера стоимостью 1,3 млрд долларов, энергетические проекты почти на 1 млрд долларов, развитие шахты «Болашақ» более чем на 800 млн долларов и строительство фабрики окатышей за 300 млн долларов.

Первые объекты намерены запустить в 2027 году. Среди них производство автомобильных дисков, утилизационная электростанция в Актобе и производство галлия.

В 2028 году запланированы запуск нового энергоблока Аксуской электростанции и завершение первого этапа модернизации Павлодарского алюминиевого завода. На 2029 год намечены ввод ветроэлектростанции «Тассай», фабрики окатышей и нового электролизного завода КЭЗ-2.

По итогам поездки Олжас Бектенов поручил продолжить модернизацию предприятий, расширять переработку минерального сырья и увеличить долю казахстанской продукции в закупках крупных компаний.