Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Сената прокомментировала норму, которую планируется обсуждать в рамках создаваемой рабочей группы - речь идёт о правилах съёмки в общественных местах и вопросах согласия граждан, передаёт BAQ.KZ.

Аида Балаева отметила, что проблема существует не только из-за пранков, но и из-за видеосъёмок, которые ведутся без разрешения людей.

"Но есть пранки, есть отдельные какие-то съёмки, которые делаются без разрешения тех или иных лиц. Поэтому эту норму, естественно, мы с вами будем обсуждать, поскольку рабочая группа только создаётся. Если хотите, я вас всех могу включить в эту рабочую группу для того, чтобы мы понимали границы - кого можно снимать, кого нельзя снимать и как снимать", — сказала министр.

На уточняющий вопрос журналиста о том, не урегулирована ли эта сфера уже сейчас, она ответила, что обращений граждан становится всё больше.

"Есть же также отдельные заявления. Граждане тоже пишут, что абсолютно уже невозможно, допустим, куда-либо сходить, невозможно вообще с друзьями погулять в конце концов", — отметила она.

После слов журналиста о том, что подобные инициативы могут быть попыткой чиновников "защитить себя", министр отвергла такую трактовку.

"Мы, чиновники, уже привыкли. У нас уже давно нет родственников, у нас давно нет личной жизни. Куда бы ни пошли - нас снимают везде. Хотя мы такие же люди, такие же граждане этой страны. Поэтому вопрос не конкретно о чиновниках. В целом вопрос - упорядочить это направление", — подчеркнула Балаева.

По её словам, рабочая группа будет сформирована для обсуждения всех поступающих запросов - как от журналистов, так и от обычных граждан.