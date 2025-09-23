Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в стране готовятся к постепенному отказу от системы социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), куда сегодня входит 19 наименований, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, существующий механизм является устаревшим и неэффективным.

"Планы отказаться от СЗПТ. СЗПТ – это пережиток, можно сказать, определённый. Мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо, надбавки", – отметил министр на брифинге в Правительстве.

Он пояснил, что сейчас в Акколе, Кокшетау и Павлодаре проводится пилотный проект по внедрению адресной цифровой социальной помощи. Получатели АСП получают продовольственные ваучеры, позволяющие в течение года приобретать товары со скидкой.

"Мы должны использовать рыночные механизмы, инструменты. Это на самом деле более эффективная модель. Она дает возможность и производителям, и потребителям, и всем участникам процесса находиться "под меньшим регуляторным прессом". Эффективность такого подхода, на мой взгляд, более высокая", – подчеркнул Шаккалиев.

Пилотный проект продлится до конца 2025 года, после чего начнётся его масштабирование в 2026 году. При этом существующие меры регулирования, включая 15%-ную торговую надбавку, будут сохранены на переходный период.

Министр подчеркнул, что отказ от СЗПТ будет проходить эволюционно, а не одномоментно, и сопровождаться законодательными изменениями в части торгового вознаграждения, чтобы избежать ценовых перекосов.