В Казахстане планируют отказаться от списка социально значимых продовольственных товаров
Отменять СЗПТ в стране будут постепенно.
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что в стране готовятся к постепенному отказу от системы социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), куда сегодня входит 19 наименований, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, существующий механизм является устаревшим и неэффективным.
"Планы отказаться от СЗПТ. СЗПТ – это пережиток, можно сказать, определённый. Мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо, надбавки", – отметил министр на брифинге в Правительстве.
Он пояснил, что сейчас в Акколе, Кокшетау и Павлодаре проводится пилотный проект по внедрению адресной цифровой социальной помощи. Получатели АСП получают продовольственные ваучеры, позволяющие в течение года приобретать товары со скидкой.
"Мы должны использовать рыночные механизмы, инструменты. Это на самом деле более эффективная модель. Она дает возможность и производителям, и потребителям, и всем участникам процесса находиться "под меньшим регуляторным прессом". Эффективность такого подхода, на мой взгляд, более высокая", – подчеркнул Шаккалиев.
Пилотный проект продлится до конца 2025 года, после чего начнётся его масштабирование в 2026 году. При этом существующие меры регулирования, включая 15%-ную торговую надбавку, будут сохранены на переходный период.
Министр подчеркнул, что отказ от СЗПТ будет проходить эволюционно, а не одномоментно, и сопровождаться законодательными изменениями в части торгового вознаграждения, чтобы избежать ценовых перекосов.
