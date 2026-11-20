В Казахстане планируют открыть 11 новых колледжей, рассчитанных на 16 тысяч студентов. Одновременно в стране продолжают решать проблему нехватки мест в общежитиях, передаёт BAQ.KZ.

О планах по развитию технического и профессионального образования рассказал вице-министр просвещения Жайык Шарабасов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Сейчас в Казахстане работают 763 колледжа. После строительства новых учебных заведений у молодёжи появится больше возможностей получить профессиональное образование.

Отдельно вице-министр остановился на обеспечении студентов жильём. Сегодня при колледжах действуют 602 общежития, рассчитанные на 45,6 тысячи мест.

«В настоящее время в стране действуют 602 общежития для студентов колледжей, рассчитанные на 45,6 тыс. мест. С 2019 года введено в эксплуатацию 91 общежитие. Благодаря этому дефицит мест в студенческих общежитиях сократился более чем в 6 раз», – сообщил Шарабасов.

За последние семь лет в Казахстане открыли 91 студенческое общежитие. При этом в министерстве не уточнили, в каких регионах появятся 11 новых колледжей и когда завершится их строительство.

Ранее Министерство просвещения также сообщило о планах построить 20 инклюзивных школ-комплексов в 20 регионах Казахстана. В них предусмотрят кабинеты реабилитации и оздоровления.

Проект реализуют в рамках программы «Халықтық құрылыс». Сейчас разрабатывается концепция новых школ. После подготовки проектной документации местным исполнительным органам представят план строительства.