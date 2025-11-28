Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в приказ, регулирующий тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ.

Обновления также затронули порядок оказания скорой медицинской помощи, включая использование медицинской авиации.

Ключевым изменением стало повышение тарифов на оплату вызовов скорой помощи четвёртой категории срочности, которые обслуживаются вне рабочего времени организаций первичной медико-санитарной помощи. Стоимость таких вызовов увеличена с 340 до 360 тенге на одного прикрепленного гражданина. В ведомстве отмечают, что это позволит усилить ресурсы службы скорой помощи и ускорить реагирование на обращения населения.

Министерство подчеркивает, что обновлённые тарифы направлены на повышение доступности и качества экстренной медицинской помощи. Речь идет прежде всего о вызовах, поступающих в вечерние и ночные часы, когда поликлиники не работают и нагрузка на бригады скорой помощи существенно возрастает.

Изменения преследуют сразу несколько целей: повышение оперативности реагирования, улучшение качества предоставляемой помощи и обеспечение дополнительной поддержки медицинским бригадам в условиях растущего числа обращений. Повышенное финансирование позволит сделать работу службы более эффективной и обеспечить пациентам своевременную помощь.

Министерство здравоохранения продолжает работу над совершенствованием системы экстренной медицинской помощи, подчеркивая, что принятие поправок не несет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 декабря.