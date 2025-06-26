В Казахстане планируют прививать мальчиков от ВПЧ
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В Казахстане планируется расширение программы вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает BAQ.KZ. Вопрос о включении мальчиков в список получателей вакцины находится на стадии проработки, сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
"В части вакцинации мальчиков этот вопрос уже находится на рассмотрении. В настоящее время в рамках правительства прорабатывается возможность внесения изменений в постановление, предусматривающих расширение программы.
Речь идет не только о расширении возрастного охвата среди девочек, но и о включении в программу мальчиков.
Предварительно планируется начать вакцинацию мальчиков примерно через год", - сказал вице-министр на брифинге в Сенате.
Ранее министр здравохранения Акмарал Альназарова, в кулуарах Мажилиса сообщила о том, что ведомство рассматривает предложение о расширении возрастных границ для вакцинации от ВЧП.
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