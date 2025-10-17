В Казахстане планируют продлить запрет на импорт свежих яиц
Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено продлить действующий запрет на ввоз свежих куриных яиц в страну ещё на один месяц, передает BAQ.KZ.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".
Публичное обсуждение продлится до 21 октября.
Действующий запрет действует с 9 апреля 2025 года и был введён на полгода для поддержки отечественных производителей в весенне-летний период. Продление ограничений коснётся поставок яиц как из третьих стран, так и из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключение составят транзитные поставки и перемещение яиц через Казахстан с территории одного государства-члена ЕАЭС в другое.
В министерстве отметили, что проект направлен на поддержку отечественных товаропроизводителей и защиту внутреннего рынка.
