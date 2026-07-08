В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект нового приказа.
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Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа, предусматривающий продление ограничений на вывоз отдельных видов нефтепродуктов. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Согласно проекту, с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года предлагается сохранить запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов. Ограничения будут распространяться в том числе на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза.
Кроме того, с 1 января по 30 июня 2027 года планируется запретить экспорт за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиационного керосина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.
При этом проект предусматривает ряд исключений. Ограничения не затронут гуманитарные поставки, а также экспорт нефтепродуктов, осуществляемый по решениям правительства Казахстана.
В Министерстве энергетики отметили, что предлагаемые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и стабильное снабжение внутреннего рынка нефтепродуктами.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 21 июля. В этот период граждане могут направить свои замечания и предложения.
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