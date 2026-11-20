В Казахстане планируют расширить систему обязательной цифровой маркировки на новые категории товаров. Об этом на форуме Digital Tañba 2026 сообщил заместитель директора департамента цифровизации Министерства торговли и интеграции РК Асет Утегалиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, маркировка позволяет отслеживать движение товаров от производства или ввоза в страну до продажи конечному покупателю.

«Для государства это инструмент борьбы с нелегальным оборотом. Для добросовестных предпринимателей – защита от недобросовестной конкуренции. Для потребителя – возможность получить информацию о происхождении товара, проверить его легальность и оставить обращение госоргану, если товар подозрительный», – отметил Асет Утегалиев.

Какие товары планируют маркировать

В 2027 году запланировано внедрение маркировки новых товарных групп, среди которых:

Товары лёгкой промышленности

Ювелирные изделия

Древесина

Изделия медицинского назначения

Растительные масла

Кондитерские изделия

Бытовая химия и косметика

Перед введением обязательных требований проводятся пилотные проекты. В их рамках проверяют оборудование, способы нанесения кодов и обмен данными между информационными системами.

Какие результаты уже есть

Сегодня обязательная маркировка охватывает семь товарных групп: табачную продукцию, обувь, лекарства, дериваты сайгака, пиво и пивные напитки, моторные масла и смазочные материалы, а также биологически активные добавки.

Одним из примеров эффективности системы Асет Утегалиев назвал результаты в сфере оборота табачной продукции.

По его данным, в 2025 году поступления акцизов выросли в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом.

Одновременно увеличилась стоимость выявленной нелегальной табачной продукции. Если в 2022 году этот показатель составлял 2 млрд тенге, то в 2025 году достиг 5,4 млрд тенге.

«Эти цифры показывают, что у государства стало больше возможностей обнаруживать продукцию, которая обращается вне установленных правил», – подчеркнул Асет Утегалиев.

Он добавил, что цифровая маркировка помогает государству получать данные о товарных рынках и выявлять нарушения, а покупателям – самостоятельно проверять продукцию.

Бесперебойную работу системы обеспечивает Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров Tañba.