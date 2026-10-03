В Казахстане планируют развивать ИИ-платформу для школ при участии Q.AI Limited

Министр просвещения Казахстана Жұлдыз Сүлейменова встретилась с генеральным директором Sinovation Ventures и 01.AI Ли Кай-Фу. Стороны обсудили внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования, развитие цифровых навыков учителей и поддержку сельских школ.

Встреча состоялась в рамках реализации Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Казахстана.

Одним из практических шагов стало подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения и компанией Q.AI Limited. Документ подписали председатель правления центра Ғалымжан Алматов и генеральный директор Q.AI Limited Дмитрий Мун.

Сотрудничество направлено на реализацию Комплексного плана мероприятий по широкому внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026–2029 годы. В числе приоритетов — поддержка сельских и малокомплектных школ, развитие цифровых компетенций педагогов и обеспечение безопасного и ответственного использования ИИ в образовательном процессе.

Кроме того, планируется развивать пилотный проект Национальной образовательной ИИ-платформы. Она будет предназначена для персонализации обучения, цифровой поддержки учителей и учеников, мониторинга образовательных результатов и аналитического сопровождения системы образования.

В Минпросвещения подчеркнули, что искусственный интеллект должен расширять профессиональные возможности учителя, а не заменять его. Технологии рассматриваются как инструмент для повышения качества образования с учётом индивидуальных потребностей каждого ученика.