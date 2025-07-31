Казахстан готовится к масштабному рывку в жилищном строительстве, передает BAQ.KZ.

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в 2025 году в стране планируют ввести рекордные 19,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в Правительстве.

По словам Скляра, только за первое полугодие уже сдано 7,9 млн м² жилья — это уверенный шаг к выполнению амбициозного плана, нацеленного на обеспечение граждан доступными и комфортными условиями проживания.

При этом темпы развития ощущаются не только в строительстве, но и в энергетике. За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстане произведено 62,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 3,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. К 2028 году в стране будет введено около 6700 МВт новой генерации, из которых 620 МВт — уже до конца текущего года. Речь идёт как о традиционных, так и об альтернативных источниках энергии.

Инвестиционный штаб также демонстрирует активность. С начала года было рассмотрено 71 инвестиционное предложение общей стоимостью порядка $60 млрд. Все проекты сопровождаются через Национальную цифровую инвестиционную платформу, где уже зарегистрировано более 1100 проектов на сумму свыше 77 трлн тенге.