В Казахстане готовится упрощение процедуры выдачи разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан и лиц без гражданства, передает BAQ.KZ. Соответствующий проект нормативных изменений размещён на портале "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 14 июня 2025 года.

Основной акцент в новой процедуре будет сделан на проверку данных в Единой системе учёта трудовых договоров (ЕСУТД). Будет учитываться, заключён ли трудовой договор с работодателем и совпадают ли сведения, введённые в систему, с реальными данными работодателя и заявленными основаниями трудовой деятельности.

В то же время из обязательной процедуры исключат ряд ранее проводимых проверок. В частности, больше не будут запрашиваться данные о пересечении государственной границы в системе ЕИС "Беркут", информация о судимости, розыске и административных правонарушениях из баз правоохранительных органов и Комитета по правовой статистике. Также отменят проверку наличия индивидуальных идентификационных номеров у иностранцев и членов их семей, числа уже выданных РВП одному работодателю, дактилоскопической регистрации и других сопутствующих данных.

Предложенные изменения направлены на снижение административной нагрузки, ускорение процедур и улучшение условий для привлечения иностранной рабочей силы, особенно в частном секторе и сфере домашних услуг.