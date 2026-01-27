Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства доложила о развитии высокотехнологичной медицинской помощи для детей, что позволит вдвое сократить количество направляемых в зарубежные клиники пациентов, передает BAQ.KZ.

По ее словам, за последние три года число направлений за границу снизилось: на трансплантацию стволовых клеток — в 3 раза, на кардиохирургию — в 5,2 раза. Ежегодно в стране проводится более 2 тыс. детских операций на сердце, что полностью покрывает внутреннюю потребность. В текущем году станут доступны протонная терапия и йодтерапия.

"Мы внедряем гибридные операционные для одноэтапного лечения опухолей мозга и сосудистых патологий. В рамках модернизации службы 36 детям уже проведены радиохирургические операции на аппарате "Гамма-нож"", — отметила министр.

Кроме того, ежегодно 400 детям устанавливаются слуховые импланты, а около 700 недоношенным детям проводится коррекция ретинопатии. Реализация всего комплекса мероприятий позволит снизить направление детей на лечение за границу на 50%.