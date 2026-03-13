В Казахстане планируют создать Национальный институт качества медицинских услуг
Реализация Комплексного плана даст возможность к 2030 году улучшить основные показатели качества предоставляемых услуг.
Во исполнение поручений Главы государства, данных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Правительством утвержден Комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026 – 2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
Документ направлен на переход к современной модели контроля и управления качеством медицинских услуг, основанной на данных, цифровых технологиях и инструментах искусственного интеллекта.
План предусматривает реализацию комплекса последовательных мер, направленных на повышение эффективности регулирования, обеспечение прозрачности процессов и устойчивое улучшение качества и безопасности медицинской помощи.
Ключевая цель — создать модель, в которой пациент становится активным участником процессов оценки и контроля качества медицинских услуг.
В документе определены четыре стратегических направления развития системы:
модернизация регуляторных инструментов в сфере оказания медицинских услуг;
формирование новой модели экспертизы качества с применением технологий искусственного интеллекта и создание Национального института качества;
усиление роли профессионального медицинского сообщества и пациентов;
цифровая трансформация системы управления качеством.
Реализация плана позволит создать единую систему регулирования качества медицинской помощи, повысить прозрачность работы медицинских организаций и обеспечить принятие управленческих решений на основе объективных данных.
Будет осуществлена цифровая трансформация системы управления качеством, в том числе будет создано автоматизированное рабочее место эксперта с внедрением системы профилактического контроля и цифровизация постлицензионного контроля.
В рамках законодательных изменений планируется закрепить требования об обязательной аккредитации поставщиков ГОБМП/ОСМС с 2028 года и внедрении цифровизации постаккредитационного мониторинга.
Охват постлицензионным мониторингом медорганизаций достигнет 70%, а по новым стандартам будет аккредитовано не менее 80% из них.
Планируется создание Национального института качества на базе Национального научного центра развития здравоохранения, который будет выполнять функции методологического и аналитического центра.
Деятельность института будет сопровождаться технической поддержкой Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует внедрение в Казахстане признанных мировых стандартов безопасности пациентов с применением обучения лучших практик.
Кроме того, планируется усилить роль медицинского сообщества и пациентов в процессах управления качеством медицинской помощи. Профессиональные объединения будут вовлечены в независимую экспертизу качества и оценку клинического мышления специалистов. Одновременно цифровизация деятельности служб поддержки пациентов позволит оперативно реагировать на обращения граждан в режиме реального времени.
Также планируется полностью оцифровать стандарты и правила оказания медицинской помощи до 2028 года и внедрить трехкомпонентную модель экспертизы качества уже в 2027 году. К 2028 году не менее 20% случаев мониторинга качества и объема медицинской помощи будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта.
Реализация плана обеспечит согласованность действий всех участников системы, повысит прозрачность и результативность управления качеством.
