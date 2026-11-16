Школа, где будут не только учить: что планируют построить для особенных детей в Казахстане

В Казахстане прорабатывают вопрос строительства новых специальных школ, где дети с особыми образовательными потребностями смогут получать образование, проходить реабилитацию и получать комплексную поддержку. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, отвечая на вопросы журналистов в Курултае, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, соответствующую задачу перед ведомством поставил Глава государства.

«В этом году Глава государства поставил перед нами задачу строить специальные школы для детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос совместно с Министерством промышленности и строительства и другими ведомствами. Эти школы будут обеспечивать обучение, реабилитацию и всестороннюю помощь детям», — сообщила Сулейменова.

В Казахстане 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями

Министр отметила, что сегодня в стране насчитывается 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями.

Для их поддержки действуют психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК), кабинеты психолого-педагогической коррекции и 12 центров поддержки детей с аутизмом.

Кроме того, в общеобразовательных школах открыты кабинеты поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

Сулейменова напомнила, что в 2021 году в Казахстане приняли законодательные изменения по вопросам инклюзивного образования. Они предусматривают создание условий, при которых дети с особыми образовательными потребностями могут учиться вместе со сверстниками в обычных школах, в том числе при сопровождении педагогов-ассистентов.

Для определения подходящих условий обучения дети проходят обследование в ПМПК. Специалисты оценивают их индивидуальные особенности и дают рекомендации по дальнейшему образованию.

Не хватает около 3 тысяч специальных педагогов

По словам министра, сегодня в Казахстане работают около 11 тысяч специальных педагогов. Однако образовательной системе требуется ещё порядка 3 тысяч специалистов.

При этом в стране функционирует 541 специальная образовательная организация, а для детей с различными особенностями развития разработаны соответствующие методические рекомендации.

Сулейменова подчеркнула, что вопросы инклюзивного образования с каждым годом приобретают всё большую актуальность.

Строительство новых специальных школ рассматривается как одно из направлений расширения доступа детей с особыми образовательными потребностями к обучению, реабилитации и необходимой поддержке.