В Казахстане планируют увеличить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний

В Казахстане планируют запустить новую циклотронную установку, которая позволит увеличить производство радиофармпрепаратов, применяемых в ядерной медицине. Об этом сообщил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на заседании Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике, передает BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, развитие ядерной медицины и производство радиоизотопов остаются одними из приоритетных направлений атомной отрасли.

В частности, прорабатывается вопрос обеспечения ядерным топливом исследовательского реактора ВВР-К, который играет важную роль в производстве радиоизотопов для лечения онкологических заболеваний.

«Также прорабатывается (совместно с депутатами Курултая) вопрос закупа свежего ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-К на период 2028 – 2029 годы. Приобретение и поставка ядерного топлива обеспечит дальнейшую непрерывную и безопасную эксплуатацию исследовательского реактора ВВР-К на период 2030 – 2039 годы, который является ключевым элементом научно-технологической инфраструктуры Республики Казахстан, в том числе ядерной медицины, обеспечивая 100% производство радиоизотопов для лечения онкозаболевании», - сообщил Саткалиев.

Кроме того, в Казахстане планируется запуск новой циклотронной установки бельгийского производства.

«Вместе с тем планируется запуск новой циклотронной установки Cyclone-18/9 (Бельгия), что позволит увеличить производство радиофармпрепаратов и повысить надежность их поставок», - отметил глава Агентства.

Радиофармпрепараты используются в ядерной медицине для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе онкологических. Их производство требует специализированного оборудования и радиоизотопов.

В рамках развития атомной науки Казахстан также расширяет исследовательскую инфраструктуру. По данным Агентства, в стране обеспечивается функционирование 28 ядерных, радиационных, геофизических и электрофизических установок.

Напомним, на заседании Комитета Курултая обсуждалась реализация поручений Президента, обозначенных в Послании от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», в том числе развитие национальной атомной отрасли и научно-технологического потенциала страны.