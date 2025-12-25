В Казахстане планируется ввести временный запрет на вывоз моркови. Проект соответствующего приказа опубликован Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан на портале "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.

Согласно документу, предлагается установить трёхмесячный запрет на вывоз свежей и охлаждённой моркови из страны всеми видами транспорта в третьи государства, включая страны Евразийского экономического союза. При этом транзит продукции через территорию Казахстана под действие ограничений подпадать не будет.

Как отмечается в проекте приказа, введение временного запрета предлагается в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации внутреннего рынка.

Проект нормативного правового акта вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 29 декабря.