Комитет государственных доходов Минфина РК предупредил граждан о скором исчерпании квоты на льготный ввоз электромобилей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Согласно решению Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 года, для ввоза электромобилей с кодом ТН ВЭД 8703 80 000 2 предусмотрена тарифная льгота. Однако ее действие ограничено квотой — 15 тысяч машин.

По состоянию на 25 сентября 2025 года в Казахстан уже ввезено свыше 13 тысяч электромобилей, или 87,2% от установленного лимита. Таким образом, возможность ввоза с применением льготы сохраняется менее чем для 1 900 транспортных средств. Ведомство рекомендует потенциальным покупателям учитывать оставшийся объем квоты, чтобы избежать проблем при ввозе автомобиля.