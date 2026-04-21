В Казахстане поддержат более 230 тысяч детей с особыми потребностями

В Казахстане более 230 тысяч детей с особыми образовательными потребностями обеспечат комплексной поддержкой. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

Работа ведётся в рамках Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы по поручению Президента Касым-Жомарт Токаев, который ранее подчёркивал необходимость равного доступа к образованию для всех детей.

«Министерство обеспечит комплексную реализацию мероприятий Концепции инклюзивной политики. В целях создания благоприятных условий в общеобразовательных школах открыто свыше 1 тыс. кабинетов поддержки инклюзии, а в текущем году будет дополнительно открыто еще 40. Мы расширили перечень направлений специальной педагогики до 8 профилей. В целях обеспечения доступного и качественного образования для детей разработано 360 специальных учебных программ, более 300 учебников и учебно-методических комплексов. Также подготовлено 160 методических рекомендаций по организации взаимодействия педагогов, профильных специалистов и родителей при оказании специальной психолого-педагогической поддержки детям с особыми потребностями», — подчеркнула министр.

По данным министерства, на начало 2025–2026 учебного года в стране зарегистрировано более 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас 90% из них охвачены поддержкой, а до конца года этот показатель планируется увеличить до 95%. Система специального образования включает 539 организаций. Благодаря введению педагогов-ассистентов около 2 тысяч детей вернулись с домашнего обучения в школы.